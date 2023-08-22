الخارجية تعلن عن وظائف أكاديمية في معهد الدراسات الدبلوماسية

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أعلنت وزارة الخارجية ممثلة في (معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية) عن فتح باب التوظيف (للرجال والنساء) لشغل وظائفها الأكاديمية بدرجة (محاضر) و (أستاذ مساعد) لحملة الماجستير والدكتوراه على النحو التالي:
– العلوم السياسية
– العلاقات الدولية
– الإعلام
– الاقتصاد
– اللغة الفرنسية
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير لوظائف (محاضر) أو الدكتوراه لوظائف (أستاذ مساعد).
– أن لا يقل التقدير عن (جيد جداً).
– إرفاق المستندات المطلوبة.
– لا يشترط الخبرة.
– صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس والماجستير) لوظائف (محاضر).
– صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) لوظائف (أستاذ مساعد).
– صورة معادلة الشهادة من قبل الإدارة المختصة بوزارة التعليم (للحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة).
– السيرة الذاتية.
التقديم متاح حاليا من خلال إرسال جميع الأوراق الثبوتية عبر البريد التالي:[email protected] ويستمر حتى الخميس 1445/2/22هـ.
ريم
توظيف
ريم
رغبة وظيفيه