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للرجال والنساء من حملة الماجستير

الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة في 12 مجالًا

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة في 12 مجالًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى “سكرتير ثاني” للرجال والنساء من المواطنين السعوديين حملة الماجستير.

مجالات الوظائف

وأوضحت وزارة الخارجية أن الوظائف تأتي في هذه المجالات على النحو التالي: (علوم سياسية، علاقات دولية، اقتصاد، قانون، دراسات دبلوماسية، الدبلوماسية الرقمية، أمن دولي، الدبلوماسية العامة، حقوق إنسان، الجغرافيا السياسية، حل النزاعات الدولية، وإعلام “علاقات عامة”).

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موعد التقديم على وظائف الخارجية

وأشارت الخارجية إلى أنه يتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين من خلال رسائل الـSMS أو البريد الإلكتروني.

وأوضحت أنه يتم التقديم عبر مسح الباركود وذلك بدءًا من غد الثلاثاء وحتى الاثنين الموافق 4 سبتمبر المقبل.

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