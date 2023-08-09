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الخدمات الطبية بوزارة الدفاع تعلن عن 25 وظيفة شاغرة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
الخدمات الطبية بوزارة الدفاع تعلن عن 25 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم في 25 وظيفة للرجال والنساء للعمل في (مختلف مناطق المملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

– أخصائي مساعد طبيب أسنان.
– مهندس برمجيات أول.
– فني معمل أسنان.
– أخصائي علاج طبيعي.
– ممرضة قانونية.
– قابلة قانونية.
– ممرض قانوني.
– أخصائي بصريات.
– أخصائي أشعة.
– فني إتصالات.
– أخصائي سمعيات.
– مدير المالية.
– مقيم طب الاسرة والمجتمع.
– فني أشعة.
– شيف.
– عامل نظافة.

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أماكن العمل:-

– الدمام.
– خميس مشيط.
– جدة.
– الخرج.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم ابتداء من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/01/22هـ الموافق بالميلادي 2023/08/09م.

طريقة التقديم:-

التقديم على الوظائف عبر موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة: اضغط هنا

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