الخدمات الطبية بوزارة الدفاع تعلن عن 25 وظيفة شاغرة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم في 25 وظيفة للرجال والنساء للعمل في (مختلف مناطق المملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.