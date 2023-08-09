الخدمات الطبية بوزارة الدفاع تعلن عن 25 وظيفة شاغرة

المسميات الوظيفية:-
– أخصائي مساعد طبيب أسنان.
– مهندس برمجيات أول.
– فني معمل أسنان.
– أخصائي علاج طبيعي.
– ممرضة قانونية.
– قابلة قانونية.
– ممرض قانوني.
– أخصائي بصريات.
– أخصائي أشعة.
– فني إتصالات.
– أخصائي سمعيات.
– مدير المالية.
– مقيم طب الاسرة والمجتمع.
– فني أشعة.
– شيف.
– عامل نظافة.
أماكن العمل:-
– الدمام.
– خميس مشيط.
– جدة.
– الخرج.
موعد التقديم:-
– متاح التقديم ابتداء من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/01/22هـ الموافق بالميلادي 2023/08/09م.
طريقة التقديم:-
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