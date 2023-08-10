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الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 78 وظيفة لكافة المؤهلات

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 78 وظيفة لكافة المؤهلات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر أكثر من (78) وظيفة شاغرة (إدارية، تقنية، صحية، هندسية، فنية) للرجال والنساء حملة الثانوية فما دون والدبلوم والبكالوريوس (تشمل 66 وظيفة لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة:

– وظائف إدارية
– وظائف تقنية
– وظائف هندسية
– وظائف فنية
– وظائف صحية

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية فما دون
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– جدة
– الدمام
– الخرج
– خميس مشيط

جهات العمل:

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
– مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران
– إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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