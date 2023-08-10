الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 78 وظيفة لكافة المؤهلات

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر أكثر من (78) وظيفة شاغرة (إدارية، تقنية، صحية، هندسية، فنية) للرجال والنساء حملة الثانوية فما دون والدبلوم والبكالوريوس (تشمل 66 وظيفة لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:
– وظائف إدارية
– وظائف تقنية
– وظائف هندسية
– وظائف فنية
– وظائف صحية
– الثانوية فما دون
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– جدة
– الدمام
– الخرج
– خميس مشيط
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
– مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران
– إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا