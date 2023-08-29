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مع ارتفاع درجات الحرارة السطحية تصل إلى 80%

الخريف يبدأ الجمعة مع توقعات بأمطار أعلى من المعدل

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
الخريف يبدأ الجمعة مع توقعات بأمطار أعلى من المعدل
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن فصل الخريف سيبدأ أرصاديًا يوم الجمعة المقبل، متوقعًا هطول أمطار أعلى من المعدل على معظم مناطق السعودية.

ارتفاع درجات الحرارة

وقال المركز في بيان صادر عنه إنه تشير التوقعات لدرجات الحرارة السطحية خلال فصل الخريف (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر) إلى ارتفاع درجات الحرارة السطحية باحتمالية عالية تصل إلى 80% على جميع المناطق، حيث تكون أعلى من المعدل بمقدار درجتين على منطقتي الرياض ونجران، بينما تصل إلى درجة ونصف على أغلب المناطق.

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وبشأن توقعات الأمطار، أشار المركز إلى أن التوقعات تشير خلال فصل الخريف إلى فرصة هطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة من 50 إلى 60% على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك، والمدينة المنورة) وأجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، بينما تكون حول معدلها على باقي مناطق السعودية.

فترة انتقالية

وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل قال في وقت سابق، إن فصل الخريف يبدأ مع بداية شهر سبتمبر.

وأضاف العقيل أن هذه الفترة تعتبر من الفترات الانتقالية؛ حيث تكثر التقلبات الجوية وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا وبشكل بطيء حتى نهاية شهر سبتمبر.

وأوضح أن الفترات الانتقالية تزداد فيها حدة التقلبات الجوية والمتوقع فيها هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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