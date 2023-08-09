الخطيب: افتتاح 50 فندقًا في السعودية لسلسلة هيلتون يعزز التنافسية

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أشاد وزير السياحة، أحمد الخطيب، بإعلان مجموعة فنادق هيلتون العالمية بافتتاح 50 فندقًا جديدًا في السعودية، مؤكدًا أن ذلك يعزز مستوى التنافسية في القطاع السياحي.
وقال الخطيب في منشور عبر منصة إكس: إن إعلان مجموعة فنادق هيلتون العالمية بافتتاح 50 فندقًا جديدًا في مختلف المناطق نتيجة لانفتاح السعودية على العالم، وبهدف تعزيز مستوى التنافسية في القطاع السياحي.
وأضاف أنه سيؤدي أيضًا إلى تحسين جودة الخدمات، وإتاحة خيارات أوسع للسياح، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لشبابنا في قطاع الضيافة.