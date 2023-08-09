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يخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي

الخطيب: افتتاح 50 فندقًا في السعودية لسلسلة هيلتون يعزز التنافسية

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
الخطيب: افتتاح 50 فندقًا في السعودية لسلسلة هيلتون يعزز التنافسية
المواطن - فريق التحرير

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أشاد وزير السياحة، أحمد الخطيب، بإعلان مجموعة فنادق هيلتون العالمية بافتتاح 50 فندقًا جديدًا في السعودية، مؤكدًا أن ذلك يعزز مستوى التنافسية في القطاع السياحي.

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50 فندقًا

وقال الخطيب في منشور عبر منصة إكس: إن إعلان مجموعة فنادق هيلتون العالمية بافتتاح 50 فندقًا جديدًا في مختلف المناطق نتيجة لانفتاح السعودية على العالم، وبهدف تعزيز مستوى التنافسية في القطاع السياحي.

تحسين مستوى الخدمات

وأضاف أنه سيؤدي أيضًا إلى تحسين جودة الخدمات، وإتاحة خيارات أوسع للسياح، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لشبابنا في قطاع الضيافة.

 

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