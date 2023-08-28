الخليج يتعاقد مع خالد ناري رسميًا

أعلن نادي الخليج، عن تعاقده رسميًا مع نجم باوك اليوناني، الألماني خالد ناري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

خالد ناري ينضم للخليج

ونشر حساب نادي الخليج الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف خالد ناري، وعلق قائلًا: “ماكينة ألمانية في الأراضي السيهاتية”.

وكان نادي الخليج قد دخل في مفاوضات مع إدارة باوك اليوناني خلال الفترة الماضية، من أجل الحصول على خدمات خالد ناري صاحب الـ29 عامًا، قبل أن ينجح في حسم الصفقة لصالحه، أملًا في الظهور بشكل مميز.

وانتقل خالد ناري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني في يوليو عام 2022، قادمًا من فورتونا دوسلدورف في أولى تجاربه خارج ألمانيا.

وخاض اللاعب الألماني 35 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني في الموسم الرياضي الماضي بمعدل 2638 دقيقة، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات وقدم 11 تمريرة حاسمة.

الخليج بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير محمد بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.