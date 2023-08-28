Icon

وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة في الزكاة والضريبة والجمارك Icon “المواطن” توثق وصول روبرتو مانشيني إلى الرياض Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف Icon وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط Icon الخليج يتعاقد مع خالد ناري رسميًا Icon فوضى بالمطارات وتأجيل الرحلات بسبب عطل أنظمة المراقبة في بريطانيا Icon نجلاء المنقوش تدفع ثمن لقائها السري بوزير الخارجية الإسرائيلي Icon مساعد الرشيدي أضاء طريق الودعاني لجائزة الشعر النبطي Icon إيغالو عينه على الهدف الخامس ضد الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه هذا الصيف

الخليج يتعاقد مع خالد ناري رسميًا

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣١ مساءً
الخليج يتعاقد مع خالد ناري رسميًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الخليج، عن تعاقده رسميًا مع نجم باوك اليوناني، الألماني خالد ناري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

خالد ناري ينضم للخليج

ونشر حساب نادي الخليج الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف خالد ناري، وعلق قائلًا: “ماكينة ألمانية في الأراضي السيهاتية”.

قد يهمّك أيضاً
انقلاب شاحنة تحمل سيارات فارهة على طريق سريع في بريطانيا

انقلاب شاحنة تحمل سيارات فارهة على طريق سريع في بريطانيا

مسنة تكتشف جنينًا في بطنها عمره 40 عامًا

مسنة تكتشف جنينًا في بطنها عمره 40 عامًا

خالد ناري
الخليج يعلن ضم ناري – المصدر @Khaleejclub

وكان نادي الخليج قد دخل في مفاوضات مع إدارة باوك اليوناني خلال الفترة الماضية، من أجل الحصول على خدمات خالد ناري صاحب الـ29 عامًا، قبل أن ينجح في حسم الصفقة لصالحه، أملًا في الظهور بشكل مميز.

وانتقل خالد ناري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني في يوليو عام 2022، قادمًا من فورتونا دوسلدورف في أولى تجاربه خارج ألمانيا.

خالد ناري
ناري

وخاض اللاعب الألماني 35 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني في الموسم الرياضي الماضي بمعدل 2638 دقيقة، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات وقدم 11 تمريرة حاسمة.

خالد ناري
ناري – المصدر 90min

الخليج بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير محمد بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب
السعودية اليوم

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ...

السعودية اليوم
ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين
السعودية اليوم

ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي...

السعودية اليوم
لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت
آخر الاخبار

لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق...

آخر الاخبار
إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ البلاد
العالم

إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ...

العالم
وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا...

حصاد اليوم
إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا
السعودية اليوم

إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول...

السعودية اليوم
جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ
الرياضة

جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ

الرياضة
السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة
السعودية اليوم

السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة...

السعودية اليوم