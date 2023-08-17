ثنائية آل عباس تمنح الرياض التقدم على ضمك السوق المالية تغرم 3 مخالفين 115 مليون ريال بسبب المكاسب غير المشروعة الداخلية تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب الدرونز إجلاء الآلاف من إسبانيا بسبب حرائق الغابات السجن 5 سنوات لمن يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة جمهور الاتحاد يودع رومارينهو: شكرًا لـ5 سنوات من العطاء ترامب: لوائح الاتهام الموجهة ضدي صممها بايدن تقديم نيمار يجذب أنظار العالم لثاني جولات دوري روشن ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة آبل تحذر مستخدمي آيفون من أخطاء قاتلة
احتفل برنامج تطوير وزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب الطيران المسيّر “الدرونز”، بحضور مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية المهندس نبيل بن خالد الدبل، ونائب الرئيس للشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية سليمان الثنيان، ومدير عام أكاديمية كاوست البروفيسور سلطان البركاتي.
وأتم الخريجون المرحلة الأولى من الخطة التدريبية المبنية على مرحلتين: الأولى: الدورة الاحترافية لتهيئة طيارين محترفين ومتمكنين من الحصول على الرخصة الدولية لطيران الدرونز، تتلوها المرحلة الثانية المتضمنة أربع دورات تخصصية تتمثل في الأمن والمراقبة، والتصوير الجوي بالفيديو، وفحص الهيكل، والمسح ورسم الخرائط، بما يسهم في رفع كفاءتهم ومهارتهم وينعكس على جودة الأعمال المنوطة بهم.
ويعد هذا التعاون بين برنامج تطوير وزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) خطوة فعّالة لاستثمار الكفاءات وتمكين رأس المال البشري بما يُحقق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة ويخدم جميع قطاعات الوزارة.