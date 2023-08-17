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الداخلية تحدد موعد القبول بالوظائف العسكرية في الأمن العام والسجون

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
الداخلية تحدد موعد القبول بالوظائف العسكرية في الأمن العام والسجون
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة (جندي) في قطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام والسجون) على الشروط التالية:

الشروط المطلوبة:

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
– أن يتناسب وزن المتقدم مع طوله حسب اللائحة الطبية.
– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
– اجتياز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم والتصديق عليها.

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تنبيه هام:

– على المتقدم الدخول على منصة (مؤهل) بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي.
– تعبأ الحقول بمنتهي الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من السبت 1445/2/3 هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/2/8 هـ.

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