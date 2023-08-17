الداخلية تحدد موعد القبول بالوظائف العسكرية في الأمن العام والسجون

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة (جندي) في قطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام والسجون) على الشروط التالية:

الشروط المطلوبة:

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

– أن يتناسب وزن المتقدم مع طوله حسب اللائحة الطبية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– اجتياز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم والتصديق عليها.

تنبيه هام:

– على المتقدم الدخول على منصة (مؤهل) بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي.

– تعبأ الحقول بمنتهي الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من السبت 1445/2/3 هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/2/8 هـ.