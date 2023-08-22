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بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف

الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا في مكة المكرمة

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، تحويل الدراسة عن بعد غدًا عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع بعد حالة الأمطار الغزيرة والعواصف التي شهدتها المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت إدارة تعليم مكة المكرمة في منشور عبر منصة إكس: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد حول الحالة الجوية غير المستقرة، وحرصًا من إدارة تعليم مكة على سلامة الجميع من خلال التأكد من سلامة المباني المدرسية بعد حالة الأمطار الغزيرة والعواصف التي حدثت خلال الساعات الماضية؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي، يوم الأربعاء 7 صفر 1445هـ في مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل الصباحية والمسائية.

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أمطار غزيرة

وهطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.

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