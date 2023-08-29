الدراسة عبر منصة مدرستي في عسير غدًا

أعلنت إدارة التعليم في عسير أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرّر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 14/ 2/ 1445هـ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس في تعليم عسير.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار بدءًا من غد الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

أمطار غزيرة

وقال مركز الأرصاد: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة.

ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول وتساقط البرد.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة، وذلك على كل من (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر والحناكية)، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين.

رياح مثيرة للأتربة

ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على القصيم، حائل والرياض ونجران من غد الأربعاء وحتى الأحد المقبل، ويصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار.