الدراسة عن بعد في جامعة الملك عبدالعزيز برابغ غدًا دراسة: الزنجبيل يعالج أخطر أمراض العصر لجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 14 متسابقًا الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله ضبط 10 مخالفين لنقلهم وبيعهم حطبًا وفحمًا محليين السديس: تمكين المرأة لخدمة القاصدات دينياً.. ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالمياً وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة تحذير للسعوديين في جورجيا من الأمطار الغزيرة انقلاب عسكري في الغابون بعد فوز الرئيس بولاية ثالثة
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بـجامعة الملك عبدالعزيز، تحويل الدراسة غدًا الخميس، لطلاب وطالبات فرع الجامعة برابغ لتكون عن بعد عن طريق البلاكبورد.
وقال الحساب الرسمي لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز بمنصة “إكس”: “تقرر تحويل الدراسة ليوم الخميس ١٥-٢-١٤٤٥هـ الموافق ٣١-٨-٢٠٢٣م لطلاب وطالبات فرع الجامعة برابغ فقط لتكون عن بعد عن طريق البلاكبورد في نفس أوقاتها”.