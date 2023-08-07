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في النصف الأول من العام الجاري

الدرع العربي للتأمين” تحقق 36.6 مليون ريال أرباحاً

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
الدرع العربي للتأمين” تحقق 36.6 مليون ريال أرباحاً
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع صافي الربح قبل الزكاة والضرائب لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني خلال الربع الثاني بنسبة 62.8% إلى 29.8 مليون ريال مقابل 18.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول” إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) في الربع الثاني بلغ 213.3 مليون ريال مقابل 205.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 3.8%.

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تطبيق المعيار الدولي

وقامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 (الأدوات المالية)، على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي، والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقاً للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9.

سبب ارتفاع الأرباح

وعزت الارتفاع في الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي مبلغ 11,510 ريالات وبارتفاع قدره 63% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إل عدة أسباب، أولها تحسن في نتائج خدمات التأمين لتبلغ 26,999 ريالاً مقارنة بـ 15,464 لفترة المماثلة من العام السابق. وهذا التحسن هو نتيجة للارتفاع في إيرادات التأمين بمبلغ 52,410 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي يمثل ارتفاعاً بنسبة 24% قابله زيادة في مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 55,527 والذي يمثل ارتفاعاً بنسبة 31 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وانخفاض في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين بمبلغ 14,652 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والتي تمثل انخفاض بنسبة 54%.

وارتفع صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 10,161 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة 218%.

وزادت مصاريف العمليات التشغيلية الأخرى بمبلغ 8,304 ريالات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة 586%، كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 7,998 ريالاً مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة 4%.

وحققت الشركة صافي ربح قبل الزكاة والضرائب في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 36.6 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 3.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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