Icon

البليهي عن مواجهة رونالدو وماني: أحترمهم جميعًا ونملك لاعبين كبارًا Icon أمطار على الزلفي وتنبيه لأهالي الرياض Icon جيسوس: نعرف النصر جيدًا ومواجهة الغد عالمية Icon إنذار أحمر: جريان سيول وبرد على مكة المكرمة Icon أبها يضم فابيان نيغويرا حتى 2025 Icon سحب ممطرة تغطي الرياض وأجزاء من القصيم وحفر الباطن Icon الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين توخوا الحيطة والحذر Icon رقمان مميزان لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن Icon خطيب المسجد النبوي: للمرأة دور لا يسده غيرها فهي المربية والسند وركن الأسرة Icon ماهر المعيقلي في خطبة الجمعة: الولد الصالح من خيرة ما يدخره المرء لنفسه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التزموا بتعليمات السلامة المعلنة

الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين توخوا الحيطة والحذر

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين توخوا الحيطة والحذر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الإثنين المقبل.

أمطار غزيرة

وأوضحت أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، فإن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل ومناطق عسير والباحة وجازان.

قد يهمّك أيضاً
موعد دخول سهيل مكذب العداد والحساب

موعد دخول سهيل مكذب العداد والحساب

الدفاع المدني يخالف منشأة أعاقت مخارج الطوارئ بالمدينة المنورة

الدفاع المدني يخالف منشأة أعاقت مخارج الطوارئ بالمدينة المنورة

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة وتبوك ونجران، وستتأثر منطقة الرياض بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل حوطة بني تميم والأفلاج و السليل والخرج والحريق والمنطقة الشرقية.

تعليمات السلامة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضررورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يراقب نيكولاس بيبي
الرياضة

الهلال يراقب نيكولاس بيبي

الرياضة
قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا
العالم

قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

العالم
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي...

السعودية اليوم
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
السعودية اليوم

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب...

السعودية اليوم
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
العالم

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص...

العالم
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
السعودية اليوم

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة...

السعودية اليوم
خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي
الرياضة

خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان...

الرياضة
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
العالم

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

العالم