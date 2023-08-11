الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين توخوا الحيطة والحذر

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الإثنين المقبل.
وأوضحت أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، فإن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل ومناطق عسير والباحة وجازان.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة وتبوك ونجران، وستتأثر منطقة الرياض بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل حوطة بني تميم والأفلاج و السليل والخرج والحريق والمنطقة الشرقية.
وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضررورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
زهراء حسين سامي
اريد ان امتحن نفسي بالتحصيل عبر الانترنت
ولاكن لا اعرف كيف أريدك ياغوغل مساعده اني لأن لدي امتحان في يوم غد الثلاثاء ارجو المساعده في هذا سوالي ارجو ارجو الىج ارجو ارجو ارجو ارجو ارجو ارجو اروح ارجو المساعده في الامتحان بيوم واحد فقط وهو ميكدر اروك ارجوك