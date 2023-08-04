الدفاع المدني: اتبعوا إرشادات السلامة أثناء التنزه في الغابات

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، مرتادي الغابات إلى الالتزام بالإرشادات والإجراءات أثناء تنزههم فيها للوقاية من الحرائق، والمحافظة عليها، واتخاذ التدابير في حال حدوثها من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(998) في بقية مناطق المملكة، واستخدام أدوات الإطفاء المتوافرة، وإخلاء المنازل القريبة، وإغلاق النوافذ ومصادر الغاز، وإزالة النباتات الجافة.
وأوضحت أن حرائق الغابات تحدث عند حرق المخلفات، والحرائق العمد لتوسيع الأراضي، وإطلاق الأعيرة النارية، وإشعال النيران للتدفئة أو الطبخ وعدم التأكد من إطفائها، ورمي أعقاب السجائر.