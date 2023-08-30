الدفاع المدني يحذر من المجازفة بالجلوس في مجاري السيول وعبورها

أعادت المديرية العامة للدفاع المدني التذكير بعدد من الإرشادات والنصائح عند هطول الأمطار، وذلك من أجل سلامة الجميع.

ونشرت مديرية الدفاع المدني في مقطع فيديو عبر حسابها على منصة “إكس” عدة تحذيرات عند هطول الأمطار وكان أبرزها عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات السيول فهم لا يدركون مدى الخطورة ومراقبتهم واجبة.

عدم الاقتراب من تجمعات المياه

وأكدت ضرورة عدم الاقتراب من تجمعات المياه، فعادة ما تكون حوافها قابلة للانهيار، فقد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

وشددت على عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول فقد تداهم المياه المركبة ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية، ويتعذر على قائدها المغادرة.

أمطار رعدية حتى الأحد

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتي عسير وجازان وتزداد غزارتها يومي الأربعاء والخميس.

رياح وأتربة

وتتأثر منطقة الباحة ومعظم محافظات منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، فيما تشهد مناطق الرياض، القصيم، حائل ونجران هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

ودعا المركز لمتابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.