Icon

تطاير أجزاء من مغسلة ملابس بحي العزيزية بالرياض Icon تعليق البيت الأبيض على الأوضاع بالغابون Icon إعلان صفقة جابرييل فيجا يتجاوز المليار مشاهدة Icon عاصفة رعدية تحول النهار إلى ليل في صبيا Icon جماهير الاتحاد للإدارة: احسموا صفقتي المدافع والجناح Icon لقطات من توقيع محمد الربيعي مع الهلال Icon الأمير يُعلق على احتجاج الشباب ضد مختار علي Icon الدفاع المدني يحذر من المجازفة بالجلوس في مجاري السيول وعبورها Icon فتح التسجيل للمشاركة في مبادرة الشرقية تبدع Icon ثنائي برشلونة مرشحان لتعويض محمد صلاح في ليفربول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
داعيًا لعدم الاقتراب من تجمعات المياه

الدفاع المدني يحذر من المجازفة بالجلوس في مجاري السيول وعبورها

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
الدفاع المدني يحذر من المجازفة بالجلوس في مجاري السيول وعبورها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعادت المديرية العامة للدفاع المدني التذكير بعدد من الإرشادات والنصائح عند هطول الأمطار، وذلك من أجل سلامة الجميع.

ونشرت مديرية الدفاع المدني في مقطع فيديو عبر حسابها على منصة “إكس” عدة تحذيرات عند هطول الأمطار وكان أبرزها عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات السيول فهم لا يدركون مدى الخطورة ومراقبتهم واجبة.

قد يهمّك أيضاً
غابري فيغا أهلاوي رسميًا

غابري فيغا أهلاوي رسميًا

حكام مواجهات اليوم بـ دوري روشن

حكام مواجهات اليوم بـ دوري روشن

عدم الاقتراب من تجمعات المياه

وأكدت ضرورة عدم الاقتراب من تجمعات المياه، فعادة ما تكون حوافها قابلة للانهيار، فقد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

وشددت على عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول فقد تداهم المياه المركبة ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية، ويتعذر على قائدها المغادرة.

أمطار رعدية حتى الأحد

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتي عسير وجازان وتزداد غزارتها يومي الأربعاء والخميس.

رياح وأتربة

وتتأثر منطقة الباحة ومعظم محافظات منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، فيما تشهد مناطق الرياض، القصيم، حائل ونجران هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

ودعا المركز لمتابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلام الظهر قد تكون علامة على الإصابة بمرض خطير
صحة وطب‎

آلام الظهر قد تكون علامة على الإصابة...

صحة وطب‎
ملايين السعوديين يتحركون دفاعاً عن وطنهم بشكل عفوي
السعودية اليوم

ملايين السعوديين يتحركون دفاعاً عن وطنهم بشكل...

السعودية اليوم
ترامب يمثل أمام المحكمة في واشنطن للتحقيق معه
العالم

ترامب يمثل أمام المحكمة في واشنطن للتحقيق...

العالم
إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى”
أخبار رئيسية

إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا...

أخبار رئيسية
انتشال القاطرة الغارقة فهد من قناة السويس
العالم

انتشال القاطرة الغارقة فهد من قناة السويس

العالم
لقطات حية لإنقاذ شخص احتجز في حريق منزل بالرياض
أخبار رئيسية

لقطات حية لإنقاذ شخص احتجز في حريق...

أخبار رئيسية
عامل نظافة يعثر على سحر قديم على سطح أحد المدارس
السعودية اليوم

عامل نظافة يعثر على سحر قديم على...

السعودية اليوم
ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات المسروقة
السعودية اليوم

ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات...

السعودية اليوم