الدفاع المدني يخالف منشأة أعاقت مخارج الطوارئ بالمدينة المنورة

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رصد مفتش السلامة التابع للمديرية العامة للدفاع المدني، مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بمنطقة المدينة المنورة.
وذكرت المديرية في إنفوجراف صادر عنها، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن إغلاق أو وضع عوائق في مخارج الطوارئ.
وجددت المديرية دعوتها إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.
وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.