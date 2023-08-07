الدفاع المدني يخالف منشأة أعاقت مخارج الطوارئ بالمدينة المنورة

رصد مفتش السلامة التابع للمديرية العامة للدفاع المدني، مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بمنطقة المدينة المنورة.

مخالفة سلامة

وذكرت المديرية في إنفوجراف صادر عنها، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن إغلاق أو وضع عوائق في مخارج الطوارئ.

وجددت المديرية دعوتها إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.

حملات رقابية دائمة

وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.