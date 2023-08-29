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مطالبة بضرورة التقيد بإجراءات السلامة

الدفاع المدني يخالف منشأة حجبت مرشات المياه في عسير

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
الدفاع المدني يخالف منشأة حجبت مرشات المياه في عسير
المواطن - فريق التحرير

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رصدت المديرية العامة للدفاع المدني مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بمنطقة عسير.

مخالفة سلامة

وذكرت مديرية الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن حجب مرشات المياه والتي تعد مخالفة لإجراءات السلامة في المنشآت.

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ودعت المديرية إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.

حملات رقابية دائمة

وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.

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