الدفاع المدني يخالف منشأة حجبت مرشات المياه في عسير

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رصدت المديرية العامة للدفاع المدني مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بمنطقة عسير.
وذكرت مديرية الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن حجب مرشات المياه والتي تعد مخالفة لإجراءات السلامة في المنشآت.
ودعت المديرية إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.
وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.