الاتحاد يستهدف الانتصار الـ100 الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة دورية لأنظمة الإطفاء بالقصيم التشكيل الرسمي لمباراة أبها ضد الهلال تمديد التسجيل في برنامج جدير حتى الاثنين المقبل بنزيما وحمدالله يقودان هجوم الاتحاد ضد الرائد الشباب يضم حبيب ديالو رسميًا الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية هيئة السوق المالية ترفض طلب شركة بحر العرب زيادة رأس مالها تحذير من شدة الأمطار الرعدية على معظم المناطق بدءًا من الغد الاتحاد الآسيوي يعلن تنظيم 3 بطولات جديدة
رصد مفتش السلامة التابع للمديرية العامة للدفاع المدني مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بمنطقة القصيم.
وذكرت مديرية الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن عدم إجراء الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء والإنذار (مضخة الحريق لا تعمل).
وجددت المديرية دعوتها إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.
وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.