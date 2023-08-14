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مطالبة بضرورة التقيد بإجراءات السلامة

الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة دورية لأنظمة الإطفاء بالقصيم

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة دورية لأنظمة الإطفاء بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

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رصد مفتش السلامة التابع للمديرية العامة للدفاع المدني مخالفة سلامة في إحدى المنشآت بمنطقة القصيم.

مخالفة سلامة

وذكرت مديرية الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها، أن مفتش السلامة رصد مخالفة سلامة عبارة عن عدم إجراء الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء والإنذار (مضخة الحريق لا تعمل).

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وجددت المديرية دعوتها إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، وذلك حماية للجميع.

حملات رقابية دائمة

وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني حملات رقابية وجولات دائمة بالمنشآت من أجل التأكد من إجراءات واشتراطات السلامة بجميع الأماكن في مناطق المملكة، وذلك حرصًا على المواطنين.

مخالفة سلامة

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