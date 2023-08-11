الدفاع المدني ينتشل جثة الطفل الغارق بالأحساء

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انتشلت فرق الدفاع المدني جثة الطفل الغارق بالأحساء البالغ من العمر 10 سنوات.
وكانت قناة الإخبارية، قد نشرت مقطع فيديو عبر منصة إكس، وثق مباشرة فرق الدفاع المدني والدوريات الأمنية حادثة غرق طفل بعمر 10 سنوات في الأحساء.
وبين مقطع الفيديو جهود الفرق الميدانية للمدني والدوريات الأمنية في البحث عن الطفل الغارق، حتى أعلنت قناة الإخبارية لاحقًا انتشال جثة الطفل.
مراسل #الإخبارية محمد المحيسن:
الدفاع المدني ينتشل جثة الطفل الغارق في #الأحساء https://t.co/kjZkHKSo86
— الإخبارية – آخر الأخبار (@EKHNEWS) August 10, 2023