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الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات

الدفاع المدني ينتشل جثة الطفل الغارق بالأحساء

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ صباحاً
الدفاع المدني ينتشل جثة الطفل الغارق بالأحساء
المواطن - فريق التحرير

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انتشلت فرق الدفاع المدني جثة الطفل الغارق بالأحساء البالغ من العمر 10 سنوات.

وكانت قناة الإخبارية، قد نشرت مقطع فيديو عبر منصة إكس، وثق مباشرة فرق الدفاع المدني والدوريات الأمنية حادثة غرق طفل بعمر 10 سنوات في الأحساء.

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جهود مكثفة

وبين مقطع الفيديو جهود الفرق الميدانية للمدني والدوريات الأمنية في البحث عن الطفل الغارق، حتى أعلنت قناة الإخبارية لاحقًا انتشال جثة الطفل.

 

 

 

 

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