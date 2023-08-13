Icon

حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن Icon وظائف تقنية شاغرة في جامعة القصيم Icon تثبيت كسر في الفخذ لمسنة بمستشفى ضمد العام Icon 3 مسارات للتحدي في هاكاثون الصناعة 2023 Icon جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة للخبرات Icon سيرجيو راموس مطلب جماهير الاتحاد والأهلي Icon ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم Icon في حضرة أمير الشرقية.. ثناء وتقدير لجهود وزير الإعلام Icon وزير الشؤون الإسلامية رداً على سؤال “المواطن” بشأن إدانة جرائم حرق القرآن: البيانات ستصدر في حينها Icon مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس الملك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التوصيلات الكهربائية الرديئة أبرزها

الدفاع المدني: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
الدفاع المدني: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعادت المديرية العامة للدفاع المدني التذكير بمسببات حرائق التماس الكهربائي، والتي يجب توخي الحيطة والحذر منها.

ونشرت مديرية الدفاع المدني، إنفوجرافًا عبر حسابها بمنصة “إكس”، حددت فيها 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن الالتماس الكهربائي وهي:

قد يهمّك أيضاً
أحمد طيب: مقال الأربعة الكبار وضع حلولًا لإنقاذ الصحف المحلية

أحمد طيب: مقال الأربعة الكبار وضع حلولًا لإنقاذ الصحف المحلية

عذيب للاتصالات تحقق 52.6 مليون ريال أرباح

عذيب للاتصالات تحقق 52.6 مليون ريال أرباح

أسباب حرائق الالتماس الكهربائي

1- التوصيلات الكهربائية الرديئة.

2- تحميل المقابس أحمالًا زائدة.

3- عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.

تنويه من الدفاع المدني

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني شددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند وضع التركيبات الكهربائية واستخدام مواد جيدة الصنع والبعد عن المكونات الرديئة؛ لعدم حدوث أي خطر أو التماس كهربائي.

حرائق التماس الكهربائي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا
حصاد اليوم

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر
وظائف

وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

وظائف
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على...

السعودية اليوم
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة نساء وفعل بهن الفاحشة قسرًا
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة...

أخبار أمنية
هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب الرياح الشديدة
آخر الاخبار

هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب...

آخر الاخبار
الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز
الرياضة

الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز

الرياضة
15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية
السعودية اليوم

15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10...

السعودية اليوم