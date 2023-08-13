الدفاع المدني: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي

أعادت المديرية العامة للدفاع المدني التذكير بمسببات حرائق التماس الكهربائي، والتي يجب توخي الحيطة والحذر منها.

ونشرت مديرية الدفاع المدني، إنفوجرافًا عبر حسابها بمنصة “إكس”، حددت فيها 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن الالتماس الكهربائي وهي:

أسباب حرائق الالتماس الكهربائي

1- التوصيلات الكهربائية الرديئة.

2- تحميل المقابس أحمالًا زائدة.

3- عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.

تنويه من الدفاع المدني

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني شددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند وضع التركيبات الكهربائية واستخدام مواد جيدة الصنع والبعد عن المكونات الرديئة؛ لعدم حدوث أي خطر أو التماس كهربائي.