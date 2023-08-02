الدفعة الأولى تبعد مالكوم عن الهلال

أثار غياب النجم البرازيلي مالكوم عن قائمة الزعيم لمباراة الهلال ضد الوداد الرياضي المغربي اليوم، حالة من الجدل، في ظل أهمية لقاء الفريقين بالجولة الأخير من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مالكوم يغيب بسبب الدفعة الأولى

وتداول رواد موقع “تويتر”، أنباء تُفيد بغياب مالكوم عن مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي، بسبب عدم سداد الزعيم الدفعة الأولى، قبل أن يكشف المدرب البرتغالي خورخي جيسوس عن القائمة، والتي شهدت عدم تواجده.

وكشف مراسل قناة SSC، مساعد المحمود، كواليس غياب مالكوم عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث أكد أن جيسوس كان يعول عليه كثيرًا، واحتياجه له، ولكنه لا يتواجد سواء كأساسي أو احتياطي.

وأشار إلى أن سبب عدم مشاركة مالكوم، أنه غير مسجل كلاعب في صفوف الهلال بنظام الـ TMS التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حتى الآن، مؤكدًا أنه مسجل في كشوفات البطولة؛ ولا توجد إشكالية، ولكن لا بد أن يكون مسجلًا في النظام حتى يشارك.

مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، روبن نيفيز، ياسر الشهراني، عبدالله الحمدان، سيرجي سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، سعود عبدالحميد وميشيل ديلغادو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الوداد الرياضي في مباراة اليوم، كالتالي؛ يوسف المطيع، أمين أبو الفتح، يحيى جبران، زهير المترجي، إسماعيل المترجي، زكريا دراوي، منتصر لهثيمي، بولي سامبو، أيوب العملود، أمين فرحان وأرسين كياكو.