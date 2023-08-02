Icon

أوسوريو: لن أغير طريقة اللعب والنصر يضم نجومًا مميزين Icon مواطنون بعد تمديد الدعم الإضافي: وطن العطاء وقيادة كريمة Icon مسك توقع مذكرة تفاهم لإطلاق نسخة جديدة من برنامج سامسونج للابتكار Icon الدفعة الأولى تبعد مالكوم عن الهلال Icon إحباط تهريب 49.2 طن قات و437.7 كجم من الحشيش بـ 4 مناطق Icon تشكيل مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي Icon نمو سجلات الصناعات التحويلية في جيزان 24% خلال 2023 Icon عبدالرحمن النمر في ذمة الله Icon درجة الحرارة 127 مئوية نهارًا في القمر و -173 ليلًا Icon آلية التأهل في كأس الملك سلمان للأندية 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل مباراة الوداد الرياضي اليوم

الدفعة الأولى تبعد مالكوم عن الهلال

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
الدفعة الأولى تبعد مالكوم عن الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار غياب النجم البرازيلي مالكوم عن قائمة الزعيم لمباراة الهلال ضد الوداد الرياضي المغربي اليوم، حالة من الجدل، في ظل أهمية لقاء الفريقين بالجولة الأخير من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مالكوم يغيب بسبب الدفعة الأولى

وتداول رواد موقع “تويتر”، أنباء تُفيد بغياب مالكوم عن مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي، بسبب عدم سداد الزعيم الدفعة الأولى، قبل أن يكشف المدرب البرتغالي خورخي جيسوس عن القائمة، والتي شهدت عدم تواجده.

قد يهمّك أيضاً
سكوتر لمراقبة الأسواق بوسط الدمام

سكوتر لمراقبة الأسواق بوسط الدمام

عدد من مروجي المخدرات في قبضة الأمن

عدد من مروجي المخدرات في قبضة الأمن

مالكوم هلالي
النجم البرازيلي بعد التوقيع – المصدر @Alhilal_FC

وكشف مراسل قناة SSC، مساعد المحمود، كواليس غياب مالكوم عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث أكد أن جيسوس كان يعول عليه كثيرًا، واحتياجه له، ولكنه لا يتواجد سواء كأساسي أو احتياطي.

وأشار إلى أن سبب عدم مشاركة مالكوم، أنه غير مسجل كلاعب في صفوف الهلال بنظام الـ TMS التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حتى الآن، مؤكدًا أنه مسجل في كشوفات البطولة؛ ولا توجد إشكالية، ولكن لا بد أن يكون مسجلًا في النظام حتى يشارك.

مالكوم هلالي
النجم البرازيلي بعد التوقيع – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، روبن نيفيز، ياسر الشهراني، عبدالله الحمدان، سيرجي سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، سعود عبدالحميد وميشيل ديلغادو.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الوداد الرياضي في مباراة اليوم، كالتالي؛ يوسف المطيع، أمين أبو الفتح، يحيى جبران، زهير المترجي، إسماعيل المترجي، زكريا دراوي، منتصر لهثيمي، بولي سامبو، أيوب العملود، أمين فرحان وأرسين كياكو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم