Icon

شركة مهارة تعتزم توزيع 45 مليون ريال أرباحاً نقدية Icon شركة المرابحة المرنة توزع 80% من صافي أرباح 2022 Icon مصادرة وإتلاف 89 كجم أغذية فاسدة بحفر الباطن Icon الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس سيشل Icon أسئلة وجوائز تحفيزية للمشاركين بمسابقة حفظ القرآن Icon كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة الضوء العالمي ! Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن Icon صرف دعم الحليب تلقائيًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي Icon طرح 30% من أسهم أديس القابضة للاكتتاب العام في تاسي Icon الدمام تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
السودة الأدنى حرارة بـ 14 مئوية

الدمام تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ صباحاً
الدمام تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض الأماكن والمدن السعودية؛ حيث سجلت الدمام الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية، بينما سجلت السودة أدنى حرارة بـ 14 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الدمام 49 مئوية، الصمان والأحساء 47 مئوية، وادي الدواسر وحفر الباطن والخرج والدهناء 46 مئوية، الرياض والمدينة المنورة وبريدة والتنهات والمجمعة 45 مئوية، الدوادمي وشرورة ورفحاء 44 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
سقوط حافلة في وادٍ شمال باكستان يودي بحياة 6 أشخاص

سقوط حافلة في وادٍ شمال باكستان يودي بحياة 6 أشخاص

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين إلى الرياض

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين إلى الرياض

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، أبها 19 مئوية، طريف 20 مئوية، الباحة 21 مئوية، تبوك ونجران 24 مئوية، الطائف 25 مئوية، الوجه 26 مئوية، حائل وسكاكا وبيشة ورفحاء 27 مئوية، بريدة والدوادمي 28 مئوية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عرض مسلسل سفاح الجيزة الليلة
مشاهير

عرض مسلسل سفاح الجيزة الليلة

مشاهير
بعد مؤشر التحول الرقمي للشركات.. المملكة على خُطى التقدم التقني الدولي
السعودية اليوم

بعد مؤشر التحول الرقمي للشركات.. المملكة على...

السعودية اليوم
إنتر ميامي يقرب ميسي من بطولته الـ 45
الرياضة

إنتر ميامي يقرب ميسي من بطولته الـ...

الرياضة
ميتا تطلق مترجمًا قويًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا

ميتا تطلق مترجمًا قويًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا
ألمانيا تحذر من العاصفة زكريا
العالم

ألمانيا تحذر من العاصفة زكريا

العالم
السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته
السعودية اليوم

السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته

السعودية اليوم
تقارير ترجح إسقاط طائرة بريغوجين بعبوة ناسفة
العالم

تقارير ترجح إسقاط طائرة بريغوجين بعبوة ناسفة

العالم
مكافأة 100 مليون جنيه إسترليني لرئيس طيران ويز إير رغم الإخفاق
العالم

مكافأة 100 مليون جنيه إسترليني لرئيس طيران...

العالم