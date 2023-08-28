الدمام تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض الأماكن والمدن السعودية؛ حيث سجلت الدمام الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية، بينما سجلت السودة أدنى حرارة بـ 14 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الدمام 49 مئوية، الصمان والأحساء 47 مئوية، وادي الدواسر وحفر الباطن والخرج والدهناء 46 مئوية، الرياض والمدينة المنورة وبريدة والتنهات والمجمعة 45 مئوية، الدوادمي وشرورة ورفحاء 44 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، أبها 19 مئوية، طريف 20 مئوية، الباحة 21 مئوية، تبوك ونجران 24 مئوية، الطائف 25 مئوية، الوجه 26 مئوية، حائل وسكاكا وبيشة ورفحاء 27 مئوية، بريدة والدوادمي 28 مئوية.