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بواقع 47 مئوية

الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات حرارة اليوم

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات حرارة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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حلت مدينتا الدمام والأحساء، اليوم الثلاثاء، في صدارة المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن مدينتي الدمام والأحساء سجلتا أعلى درجات حرارة في السعودية بواقع 47 درجة مئوية.

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المدن الأعلى حرارة اليوم

وجاءت القيصومة ووادي الدواسر وشرورة في المركز الثاني بواقع 45 مئوية، ثم الرياض والمدينة المنورة التي سجلت 44 درجة مئوية.

فيما حلت بريدة في المركز الرابع بواقع 43 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي ( جدة – جازان ) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

أعلى درجات حرارة

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