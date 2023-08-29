الدمام والأحساء والخرج الأعلى حرارة بـ 47 مئوية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم على بعض مدن ومناطق السعودية؛ حيث سجلت الدمام والأحساء والخرج أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ14 مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: الدمام والأحساء والخرج والصمان 47 مئوية، الرياض وحفر الباطن والدهناء 46 مئوية، بريدة والتنهات والمجمعة 45 مئوية، وادي الدواسر وشرورة 44 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والدوادمي 42 مئوية، ينبع والعلا ورفحاء 40 مئوية، جدة ونجران 39 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، أبها 19 مئوية، طريف 20 مئوية، الباحة 21 مئوية، تبوك والطائف 24 مئوية، حائل وسكاكا 25 مئوية، عرعر ونجران 26 مئوية، الدوادمي وبيشة ورفحاء 27 مئوية، بريدة والوجه 28 مئوية، الرياض والدمام والصمان ووادي الدواسر والمجمعة والدهناء 29 مئوية، جدة والتنهات والقنفذة وينبع والعلا والأحساء وحفر الباطن 30 مئوية.