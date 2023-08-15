الدمام والقيصومة تسجلان أعلى درجات حرارة بـ 47 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينتي الدمام والقيصومة تصدرت المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية.

أعلى درجات حرارة

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الدمام والقيصومة سجلتا أعلى درجات حرارة في السعودية بواقع 47 درجة مئوية.

وأضاف أن الأحساء والمدينة المنورة والعلا ورفحاء ووادي الدواسر جاءوا في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما تلتهم كل من مكة المكرمة، الرياض، القصيم، عرعر، والجوف بواقع 45 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويستمر الطقس حارًا على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط السعودية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم وحائل.