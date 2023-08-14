الدمام وحفر الباطن يسجلان أعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض الأماكن والمدن السعودية؛ حيث سجلت الدمام وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية، بينما سجلت السودة أدنى حرارة بـ 14 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الدمام وحفر الباطن 48 مئوية، الصمان والأحساء والقريات والخرج 47 مئوية، المدينة المنورة والرياض وبريدة وعرعر وسكاكا والتنهات ووادي الدواسر والمجمعة والدهناء 46مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي:السودة 14 مئوية، أبها والباحة 18 مئوية، نجران 25 مئوية، الطائف والقريات 26 مئوية، تبوك وحائل 27 مئوية، شرورة وطريف وينبع والوجه 28 مئوية، بريدة وعرعر والتنهات والقنفذة والدهناء 29 مئوية.