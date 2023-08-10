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قبل انطلاق الموسم الاستثنائي

الدوري السعودي للمحترفين يجذب القنوات العالمية

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
الدوري السعودي للمحترفين يجذب القنوات العالمية
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور انطلاق الموسم الاستثنائي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الذي يُعد الأقوى والأكثر طلبًا، بعد التعاقد مع العديد من النجوم العالميين.

انطلاق الدوري السعودي غدًا

وتنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023\ 2024، مساء يوم غد الجمعة، بمباراة الأهلي ضد الحزم، عند الساعة التاسعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

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الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

القنوات العالمية تتصارع لبث المباريات

ويشهد الموسم الرياضي الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، بث المباريات عبر العديد من القنوات العالمية، وفي مقدمتها؛ قناة CANAL+ الفرنسية، التي أعلنت عن فوزها بحقوق نقل البطولة لمدة موسمين داخل البلاد، بعد انتقال كريم بنزيما للاتحاد.

وأعلنت منصة DAZN، عن حصولها بشكل رسمي عن حقوق بث المباريات لمدة عامين في كل من؛ بريطانيا، أيرلندا، ألمانيا، النمسا، بلجيكا وكندا، كما حصلت قناة MAX SPORT البلغارية على حقوق إذاعة بعض المواجهات لموسمين.

الدوري السعودي للمحترفين
CANAL+ تعلن نقل مباريات الدوري – المصدر @CanalplusFoot

وحصلت قناة SUPER SPORT الألبانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي لموسمين داخل البلاد، وذلك بعدما نقلت منافسات الدور الثاني من الموسم الماضي، حيث ستذيع لقاء أو اثنين في كل جولة.

ونجحت قناة LA 7 الإيطالية في الحصول على حقوق بث بعض مباريات الدوري السعودي، واستمرت قناة SPORT TV البرتغالي في نقل 3 مواجهات في كل جولة، حيث إنها تُعد من أوائل القنوات التي نقلت المسابقة بعد انضمام كريستيانو رونالدو للنصر.

كريستيانو رونالدو في البطولة العربية
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وستقوم قناة BAND SPORTS البرازيلية بنقل منافسات الدوري السعودي لموسم، بجانب منصة CANAL GOAT التي ستنقل بعض المباريات في كل جولة عبر اليوتيوب، وستنقل قناة Prima Sport البطولة في رومانيا.

وكشفت قناة COSMOTE اليونانية عن بث المباريات لموسم واحد، فيما حصلت منصة ماركا الإلكترونية، على حقوق البث في إسبانيا على المستوى الرقمي، وسيتم إذاعة البطولة في تركيا عبر قناة TV8,5، وفي المكسيك عبر Azteca، وستنقل SPORT DIGTAL المباريات في ألمانيا.

كريم بنزيما - البطولة العربية
بنزيما – المصدر @UAFAAC

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