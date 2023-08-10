الدولار يتراجع بعد صدور بيانات التضخم

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استقرت عوائد السندات الأمريكية خلال تداولات، اليوم الخميس، عقب صدور بيانات التضخم، بينما تراجع مؤشر الدولار بضغط من توقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة في المستقبل.
واستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عامين عند 4.78%، وعائد السندات لأجل عشرة أعوام عند 3.99%، بينما استقر عائد السندات طويلة الأجل لمدة 30 عاماً عند 4.17 في المائة.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.35% إلى 102.14 نقطة في تمام الساعة 04:17 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد إنهاء تداولات الأربعاء عند 102.49 نقطة.
وأظهرت بيانات التضخم اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% في يوليو على أساس سنوي، في حين كان متوقعًا ارتفاعه 3.3%، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري عن معدل يونيو.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما بلغ المعدل السنوي 4.7% في يوليو مقارنة بالتوقعات عند 4.8%.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫10429 مقابل الريال الواحد 0٫24365
الدولار: 3٫75198 مقابل الريال الواحد 0٫26653
درهم إماراتي: 1٫02150 مقابل الريال الواحد 0٫97895
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72484
دينار أردني: 5٫29722 مقابل الريال الواحد 0٫18878
دينار كويتي: 12٫18807 مقابل الريال الواحد 0٫08205
الريال القطري:1٫03048 مقابل الريال الواحد 0٫97042
الدرهم المغربي:0٫37864 مقابل الريال الواحد 2٫64359
الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23638