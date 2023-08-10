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تراجع مؤشر العمل الأمريكية بنسبة 0.35%%

الدولار يتراجع بعد صدور بيانات التضخم

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
الدولار يتراجع بعد صدور بيانات التضخم
المواطن - فريق التحرير

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استقرت عوائد السندات الأمريكية خلال تداولات، اليوم الخميس، عقب صدور بيانات التضخم، بينما تراجع مؤشر الدولار بضغط من توقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة في المستقبل.

تراجع مؤشر الدولار

واستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عامين عند 4.78%، وعائد السندات لأجل عشرة أعوام عند 3.99%، بينما استقر عائد السندات طويلة الأجل لمدة 30 عاماً عند 4.17 في المائة.

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وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.35% إلى 102.14 نقطة في تمام الساعة 04:17 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد إنهاء تداولات الأربعاء عند 102.49 نقطة.

بيانات التضخم

وأظهرت بيانات التضخم اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% في يوليو على أساس سنوي، في حين كان متوقعًا ارتفاعه 3.3%، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري عن معدل يونيو.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما بلغ المعدل السنوي 4.7% في يوليو مقارنة بالتوقعات عند 4.8%.

العملات الأجنبية

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو:4٫10429 مقابل الريال الواحد 0٫24365

الدولار: 3٫75198 مقابل الريال الواحد 0٫26653

درهم إماراتي: 1٫02150 مقابل الريال الواحد 0٫97895

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72484

دينار أردني: 5٫29722 مقابل الريال الواحد 0٫18878

دينار كويتي: 12٫18807 مقابل الريال الواحد 0٫08205

الريال القطري:1٫03048 مقابل الريال الواحد 0٫97042

الدرهم المغربي:0٫37864 مقابل الريال الواحد 2٫64359

الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23638

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