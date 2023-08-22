الدولار يتراجع عالميًّا بعد مكاسب خمسة أسابيع متتالية

تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في شهرين بعد مكاسب على مدى خمسة أسابيع متتالية وسط تحسن المخاطرة في أوروبا.

مؤشر الدولار

هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، في أحدث تداول 0.2 % إلى 103.18، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى له في شهرين عند 103.68 الذي سجله يوم الجمعة الماضي.

ووصل الدولار الأسترالي إلى 0.6420 دولار، والدولار النيوزيلندي إلى 0.5926 دولار، وهي مستويات قريبة من أدنى مستوياتهما في تسعة أشهر التي سجلاها الأسبوع الماضي.

مؤشر العملات الأخرى

وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية لأكثر من 7.3 للدولار قبل أن يتجه صعودًا. وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.0906 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعودًا طفيفًا إلى 1.2756 دولار.

وارتفع الفرنك السويسري بالكاد فوق أدنى مستوى له في ستة أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 0.8793 للدولار.