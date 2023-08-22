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وسط تحسن المخاطرة في أوروبا

الدولار يتراجع عالميًّا بعد مكاسب خمسة أسابيع متتالية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ صباحاً
الدولار يتراجع عالميًّا بعد مكاسب خمسة أسابيع متتالية
المواطن - فريق التحرير

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تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في شهرين بعد مكاسب على مدى خمسة أسابيع متتالية وسط تحسن المخاطرة في أوروبا.

مؤشر الدولار

هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، في أحدث تداول 0.2 % إلى 103.18، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى له في شهرين عند 103.68 الذي سجله يوم الجمعة الماضي.

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ووصل الدولار الأسترالي إلى 0.6420 دولار، والدولار النيوزيلندي إلى 0.5926 دولار، وهي مستويات قريبة من أدنى مستوياتهما في تسعة أشهر التي سجلاها الأسبوع الماضي.

مؤشر العملات الأخرى

وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية لأكثر من 7.3 للدولار قبل أن يتجه صعودًا. وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.0906 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعودًا طفيفًا إلى 1.2756 دولار.

وارتفع الفرنك السويسري بالكاد فوق أدنى مستوى له في ستة أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 0.8793 للدولار.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال

اليورو: 4٫08001 مقابل الريال الواحد 0٫24509

الدولار: 3٫75020 مقابل الريال الواحد 0٫26665

درهم إماراتي: 1٫02102 مقابل الريال الواحد 0٫97941

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75644

دينار أردني: 5٫29846 مقابل الريال الواحد 0٫18874

دينار كويتي:12٫19797 مقابل الريال الواحد 0٫08213

الريال القطري:1٫02992 مقابل الريال الواحد 0٫97095

الدرهم المغربي: 0٫38112 مقابل الريال الواحد 2٫62646

الجنيه المصري: 0٫12155 مقابل الريال الواحد 8٫22724

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