الدولار يتعافى من أدنى مستوى له في أسبوعين

ارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع بالسوق الأوروبية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتعافي من أدنى مستوى في أسبوعين المسجل في وقت سابق من تعاملات أمس الأربعاء.

بيانات نفقات الاستهلاك

يأتي هذا قبل صدور بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن توفر تسعيرًا جديدًا لاحتمالات رفع أسعار الأمريكية لمرة إضافية خلال هذا العام.

تصدر بيانات نفقات خلال تموز/يوليو، والتي يعتمد عليها كثيراً مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مستويات التضخم في البلاد، كما تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية قبل يوم من صدور تقرير الوظائف الشهري.

مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5% إلى مستوى 103.60 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 103.10 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 103.10 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات، أمس الأربعاء، منخفضاً بأكثر من 0.2%، في ثالث خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 102.94 نقطة، عقب بيانات أخرى سلبية في الولايات المتحدة.

بيانات قاتمة

أظهرت بيانات أمس الأربعاء، تباطؤ تجاوز التوقعات فى وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال آب/أغسطس، وعدلت وزارة التجارة الأمريكية نمو الربع الثاني بالخفض إلى 2.1% من التقديرات الأولية البالغة 2.4%.

توالي البيانات الاقتصادية القاتمة فى الولايات المتحدة، تقلص الضغوط على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتعزز التكهنات حول انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة فعلياً بالزيادة الأخيرة التي تمت في اجتماع تموز/يوليو الماضي.

الفائدة الأمريكية

عقب البيانات أعلاه، تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر من 13.5% إلى 11.5%، وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 87.5% إلى 88.5%.

وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 49% إلى 44%، وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 51% إلى 56%.

بيانات اقتصادية جديدة

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه، يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة، عن نفقات الاستهلاك الشخصي خلال تموز/يوليو، حيث يعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي كثيراً على تلك البيانات لتحديد مستويات التضخم فى البلاد،وعن طلبات إعانة الأسبوعية.

البيانات الإيجابية سوف ترفع مجدداً تسعير احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، وهو ما سوف يصب في صالح استمرار مكاسب الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.