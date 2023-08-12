الهلال بوابة كريستيانو رونالدو لتحقيق أول ألقابه مع النصر الديوان الأميري الكويتي: الشيخ نواف الأحمد بخير وصحة الضباب يغطي أجواء الباحة في مشهد أخاذ توعك المعيقلي يشغل العالم وحصافة السديس تتصدر رونالدو يقود النصر للفوز بـ كأس الملك سلمان للأندية للمرة الأولى في تاريخه انتشار واسع للسحب وزخات رعدية بعدد من المناطق فرحة رونالدو بعد تسجيله هدف النصر الثاني في الهلال أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة الطائي يهزم ضمك بهدف دون رد رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
نفى الديوان الأميري في الكويت ما جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لعارض صحي.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” في نبأ عاجل لها نقلاً عن الديوان الأميري بأن لا صحة إطلاقًا لما تناقلته وسائل التواصل عن تعرض أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لعارض صحي طارئ أُدخل على إثره المستشفى.
وأضافت الوكالة الكويتية أن أمير الكويت بخير ولله الحمد ويتمتع بصحة طيبة.