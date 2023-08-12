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الديوان الأميري الكويتي: الشيخ نواف الأحمد بخير وصحة

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
الديوان الأميري الكويتي: الشيخ نواف الأحمد بخير وصحة
المواطن - فريق التحرير

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نفى الديوان الأميري في الكويت ما جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لعارض صحي.

صحة أمير الكويت

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” في نبأ عاجل لها نقلاً عن الديوان الأميري بأن لا صحة إطلاقًا لما تناقلته وسائل التواصل عن تعرض أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لعارض صحي طارئ أُدخل على إثره المستشفى.

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وأضافت الوكالة الكويتية أن أمير الكويت بخير ولله الحمد ويتمتع بصحة طيبة.

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