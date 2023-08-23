الديوان الملكي: فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله في ذمة الله

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الخميس 8 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.