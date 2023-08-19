الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 4 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.