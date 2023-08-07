الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن تجربة غير مسبوقة

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تسخر وزارة الداخلية كافة تقنياتها لخدمة ضيوف الرحمن، ولعل أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي تجربة غير مسبوقة في السعودية.
نشرت الوزارة مقطع فيديو عبر منصة إكس، يوثق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة الحجاج في موسم الحج الماضي عام 1444هـ.
وأضافت وزارة الداخلية: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لقب وإستراتيجية عمل، وشرف تضطلع به السعودية، بعظم المسؤولية واقتدار الفعل تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، موضحة أن خدمة الحجاج التزام تاريخي أصيل.
📹 تجربة غير مسبوقة.. الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن. pic.twitter.com/esAmgxqO0t
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 7, 2023