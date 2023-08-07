Icon

لقطات لتوافد الحضور لحفل تدشين دوري روشن Icon خالد الشنيف يعلن تقديم برنامج دورينا غير قريبًا Icon توقعات بـ سيول وبرد على جازان غدًا Icon لقطات لانفجار ميناء تركي ووقوع إصابات Icon مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا Icon ماني يعانق هندرسون قبل حفل دوري روشن Icon توقعات بإصدار الجيل الجديد لآيفون 15 بحلول سبتمبر المقبل Icon وقف صرف معاش الضمان عند رصد بيانات غير صحيحة Icon انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ مهدد بالفشل Icon دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن تجربة غير مسبوقة

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن تجربة غير مسبوقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسخر وزارة الداخلية كافة تقنياتها لخدمة ضيوف الرحمن، ولعل أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي تجربة غير مسبوقة في السعودية.

الذكاء الاصطناعي

نشرت الوزارة مقطع فيديو عبر منصة إكس، يوثق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة الحجاج في موسم الحج الماضي عام 1444هـ.

قد يهمّك أيضاً
عبدالرحمن النمر في ذمة الله

عبدالرحمن النمر في ذمة الله

أوقات رهيبة مليئة بالضحك والكوميديا مع سكيتش المصارعة المُرة في الطائف

أوقات رهيبة مليئة بالضحك والكوميديا مع سكيتش المصارعة المُرة في الطائف

التزام تاريخي أصيل

وأضافت وزارة الداخلية: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لقب وإستراتيجية عمل، وشرف تضطلع به السعودية، بعظم المسؤولية واقتدار الفعل تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، موضحة أن خدمة الحجاج التزام تاريخي أصيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
الرياضة

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى...

الرياضة
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم
هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل
غرائب

هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير...

غرائب
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
غرائب

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا...

غرائب
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
آخر الاخبار

نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

آخر الاخبار
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
السعودية اليوم

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم
السعودية اليوم

مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية...

السعودية اليوم