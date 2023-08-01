الذكاء الاصطناعي يصبح أداة لمساعدة ضعاف السمع

وقال مقال رأي في صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، بعنوان “فقدان السمع: يجب أن تجتاز أجهزة الذكاء الاصطناعي اختبار المساعدة الرائعة”: إن حوالى 40% من الأشخاص فوق سن الخمسين يعانون من شكل من أشكال فقدان السمع، لكن المعينات السمعية لا تحظى بشعبية. فقط 35% من الناس في البلدان المتقدمة يحتاجون إلى شرائها”.

وبينما تعد قدرة المعينات السمعية محدودة، يمكن أن يوفر الذكاء الاصطناعي حلًّا. يجب أن تساعد قدرته على التعلم أجهزة السمع الجديدة في انتقاء النبرة الرقيقة لأحد الأقارب أو الزملاء وسط بحار الصوت.