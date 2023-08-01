Icon

طريقة الاعتراض على معاشات الضمان الاجتماعي Icon العثور على قلادة ذهبية عمرها 800 عام ببريطانيا Icon فيديو يوثق النزول من عقبة سنان ومنحدراتها الخطرة Icon بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري بالنيجر إعلان حرب ضدنا Icon الجواز السعودي ينقذ مواطنًا في إسبانيا من السجن Icon تسلا عينت فريقًا سريًّا للمماطلة في الاستجابة لشكاوى العملاء Icon أكثر يوم سخونة في تاريخ البشرية Icon لحظة إزالة شعار X من فوق مبنى تويتر بعد شكوى الجيران Icon كلوب بعد اهتمام تشيلسي بضم مبابي: أتمنى مفاجأة سارة من ليفربول Icon معرض السيارات الكلاسيكية يجذب أنظار زوار تنومة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
شركة أبل قد تشارك في سوق السماعات الطبية

الذكاء الاصطناعي يصبح أداة لمساعدة ضعاف السمع

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
الذكاء الاصطناعي يصبح أداة لمساعدة ضعاف السمع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتمثل أولى علامات ضعف السمع المرتبط بالعمر في صعوبة سماع زملائك في التجمعات الاجتماعية، والثاني هو عندما يقول أطفالك إنك تشغل الموسيقى بصوت عالٍ جدًّا وليس العكس، ووسط كل الضجيج حول الذكاء الاصطناعي، يوجد تطبيق واحد يمكنه مساعدة الناس على السمع بشكل أفضل.

الذكاء الاصطناعي يساعد ضعاف السمع

وقال مقال رأي في صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، بعنوان “فقدان السمع: يجب أن تجتاز أجهزة الذكاء الاصطناعي اختبار المساعدة الرائعة”: إن حوالى 40% من الأشخاص فوق سن الخمسين يعانون من شكل من أشكال فقدان السمع، لكن المعينات السمعية لا تحظى بشعبية. فقط 35% من الناس في البلدان المتقدمة يحتاجون إلى شرائها”.

قد يهمّك أيضاً
استخدام مياه الشرب في رديتر السيارة يعرضها للتلف

استخدام مياه الشرب في رديتر السيارة يعرضها للتلف

تطبيق الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة

تطبيق الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة

وبينما تعد قدرة المعينات السمعية محدودة، يمكن أن يوفر الذكاء الاصطناعي حلًّا. يجب أن تساعد قدرته على التعلم أجهزة السمع الجديدة في انتقاء النبرة الرقيقة لأحد الأقارب أو الزملاء وسط بحار الصوت.

سوق أجهزة السمع

وقد تكون التقنية أيضًا قادرة على ملء الكلمات والمقاطع التي تختفي بسبب ضعف الإشارة أثناء مكالمات الهاتف أو الفيديو، وفق الصحيفة.

ويشترك مصنعو أجهزة السمع، بما في ذلك “ديمنت” و”سونوفا”، في سوق تبلغ قيمته 6.5 مليار دولار. ويشارك تجار التجزئة، بقيادة شركة أمبليفون الإيطالية بحصة 12%، حيث يحققون 18 مليار دولار من العائدات. فيما ينمو السوق بنسبة 3- 5% سنويًّا، مع تقدّم السكان في السن”.

وأضاف المقال: “هناك شائعات مستمرة بأن شركة أبل قد تحول الجيل التالي من إير بودز إلى أجهزة سمع بدون وصفة طبية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم