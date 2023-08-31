الرئيس الكاميروني يجري تعديلات استباقية واسعة النطاق داخل الجيش

أعلنت وسائل إعلام أن الرئيس الكاميروني بول بيا، أصدر عددًا من القرارات المتعلقة بالمناصب في وزارة الدفاع وقيادات الجيش، في أعقاب الأحداث التي جرت في الجابون ومن قبلها النيجر.

تعيينات جديدة

وفي التفاصيل، عين بيا، أحد الرؤساء الأفارقة الذين قضوا أطول فترة في الحكم في الكاميرون، قادة عسكريين جددًا في نفس اليوم الذي شهدت فيه الجابون المجاورة الأحداث، بحسب ما أوردته شبكة بي بي سي.

وأجرى الرئيس الكاميروني بول بيا تعديلًا واسع النطاق في وزارة الدفاع والقوات المسلحة، ولم يتم ذكر سبب لهذه التغييرات.

وقال الكولونيل سيريل جويمو، مدير الاتصالات بوزارة الدفاع الكاميرونية في تصريحات صحيفة: إن التعيينات الجديدة كانت مطروحة على طاولة الرئيس منذ عدة أيام.

التحركات الأخيرة

وأكد الخبير الأمني الكاميروني ديفيد أوتو، أنه مع تسونامي التحركات الأخيرة الذي يجتاح المستعمرات الفرنسية السابقة فإن القادة الذين ظلوا في السلطة لفترة طويلة جدًّا يجب أن يشعروا بالقلق، مضيفًا أن جيل الشباب الذي يتكون من القادة العسكريين لم يعد متسامحًا مع الأنظمة التي تعمل في ظل نوع ما من السلالات الحاكمة.

وعلى الرغم من أن رئاسة بيا تعرضت في البداية للتهديد عندما حاول الجنود الاستيلاء على السلطة بعد فترة وجيزة من انتخابه الأول، إلا أنه نجح منذ ذلك الحين في الحفاظ على ولاء الجيش.