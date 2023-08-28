Icon

الجماهير تلتف حول سيارة أنمار الحائلي بعد مباراة الاتحاد والوحدة Icon شروط نقل المديونية في سكني وطريقة حجز الأراضي المجانية Icon طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر Icon الرائد يحقق أول فوز له في دوري روشن بثلاثية في الرياض Icon الهلال يهزم الاتفاق بثنائية ويصعد للوصافة Icon زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بحر بالي بإندونيسيا Icon الإدارة العامة للمرور تتفاعل مع بلاغ سير عكس الاتجاه Icon اللقطات الأولى لحادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن Icon الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن Icon iPhone 15 أغلى آيفون في تاريخ شركة أبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الرائد يحقق أول فوز له في دوري روشن بثلاثية في الرياض

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
الرائد يحقق أول فوز له في دوري روشن بثلاثية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق نادي الرائد أول فوز له في بطولة دوري روشن موسم 2023/ 2024، وذلك بثلاثية في شباك نادي الرياض ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

وكان رائد التحدي سجل هدفين في الشوط الأول عبر النجم المغربي محمد فوزير في الدقيقتين الـ 18 والثانية من الوقت بدل الضائع.

قد يهمّك أيضاً
الأردن تحبط تسلل 4 أجانب عبر الحدود

الأردن تحبط تسلل 4 أجانب عبر الحدود

المطاعم الشعبية بجدة تجذب الزوار والسائحين

المطاعم الشعبية بجدة تجذب الزوار والسائحين

وفي الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة سجل الجزائري أمير سعيود الهدف الثالث لـ رائد التحدي.

وبعد الفوز أصبح رصيد رائد التحدي 3 نقاط محققًا أول فوز بدوري روشن، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب
السعودية اليوم

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ...

السعودية اليوم
ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين
السعودية اليوم

ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي...

السعودية اليوم
لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت
آخر الاخبار

لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق...

آخر الاخبار
إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ البلاد
العالم

إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ...

العالم
وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا...

حصاد اليوم
إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا
السعودية اليوم

إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول...

السعودية اليوم
جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ
الرياضة

جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ

الرياضة
السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة
السعودية اليوم

السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة...

السعودية اليوم