الرائد يحقق أول فوز له في دوري روشن بثلاثية في الرياض

حقق نادي الرائد أول فوز له في بطولة دوري روشن موسم 2023/ 2024، وذلك بثلاثية في شباك نادي الرياض ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

وكان رائد التحدي سجل هدفين في الشوط الأول عبر النجم المغربي محمد فوزير في الدقيقتين الـ 18 والثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة سجل الجزائري أمير سعيود الهدف الثالث لـ رائد التحدي.

وبعد الفوز أصبح رصيد رائد التحدي 3 نقاط محققًا أول فوز بدوري روشن، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط.