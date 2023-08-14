الراجحي ريت تعلن توزيع 19.42 مليون ريال أرباح

أعلنت شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من بداية شهر أبريل 2023م وحتى 30 يونيو 2023م، بواقع 0.12 ريال لكل وحدة.

إجمالي الأرباح الموزعة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن إجمالي الأرباح الموزعة 19.42 مليون ريال، يتم توزيعها على 161.86 مليون وحدة.

ونوهت الشركة إلى أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد 9 يوليو 2023 (نهاية يوم تداول يوم الأربعاء 5 يوليو 2023).

موعد توزيع الأرباح

كما لفت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

ودعت الشركة مالكي الوحدات لتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

وأعلنت الراجحي المالية، بتاريخ 3 مايو الماضي، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من بداية يناير إلى 31 مارس 2023م، بقيمة 24.28 مليون ريال، بواقع 0.15 ريال لكل وحدة.