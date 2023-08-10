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 خلال الفترة المنتهية 30 يونيو

الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4 ملايين ريال

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4 ملايين ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الراجحي المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق الراجحي ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث سجل الصندوق صافي ربح بـ 4 ملايين ريال، وبلغ صافي الأصول (الموجودات) 1,186 مليار ريال كما بلغ إجمالي المصاريف والأتعاب 81.8 مليون ريال.

الوحدات القائمة

كما بلغ عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 161.8 مليون وحدة، بينما صافي قيمة الوحدة 7.75 ريال، والعائد للفترة 2.7%.

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ارتفاع خسائر “سناد القابضة” إلى 23.6 مليون ريال خلال الربع الثاني بنسبة 16.2%.

– مجموع الرسوم والمصروفات تتضمن مبلغ الربح المدفوع والخاص بتمويل المرابحة القائم حالياً ومصاريف استهلاك الاستثمارات العقارية.

– صافي قيمة الوحدة: 7.75 ريال (بالقيمة العادلة).

– صافي قيمة الوحدة: 7.33 ريال (بالقيمة الاسمية).

توزيعات الأرباح

– العائد للفترة هي عبارة عن نسبة توزيعات الأرباح للفترة من 1 يناير 2023م إلى 30 يونيو 2023م بناء على القيمة الاسمية: 2.7%. علماً بأن إجمالي توزيعات الأرباح للفترة من 1 يناير 2023م حتى 30 يونيو 2023م تعادل 43,701,351.39 ريالاً.

– مخصص الانخفاض في قيمة العقارات: 19,127,891 ريالاً.

 

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