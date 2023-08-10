الرباط الصليبي يُبعد تيبو كورتوا عن الريال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، عن إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

إصابة تيبو كورتوا بالرباط الصليبي

وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقع الإلكتروني الرسمي: “بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.. سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة”.

ولم يكشف نادي ريال مدريد في بيانه عن المدة التي سيغيبها تيبو كورتوا عن الملاعب، ولكن يتوقع أن تمتد لمدة 8 أشهر، على أن يُشارك الحارس الأوكراني لونين مع الفريق في الجولات الأولى من الدوري الإسباني الممتاز.

وقد تتجه إدارة نادي ريال مدريد، للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد إصابة كورتوا، حيث يُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم.

ريال مدريد يُلاقي أتلتيك بلباو

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مشواره في الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإسباني، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس.