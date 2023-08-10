الرباط الصليبي يُبعد تيبو كورتوا عن الريال عقوبات أمريكية تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق طائر شرس يدفع الحياة الفطرية لمكافحته النصر يُغادر للطائف استعدادًا لمواجهة الهلال كويلار يخطف الأنظار بكأس الملك سلمان للأندية 2023 سعة صدر مواطن تجاه مزاح جيرانه تحظى بالإعجاب لقطات اجتياح العاصفة خانون لكوريا الجنوبية وإجلاء 10 آلاف شخص مقتل 150 يمنيًا خلال 7 أشهر بسبب الصواعق انقلابيو النيجر يشكلون حكومة قبيل قمة حاسمة لإيكواس مالي تعلق منح التأشيرات للفرنسيين
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، عن إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، قبل انطلاق الموسم الجديد.
وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقع الإلكتروني الرسمي: “بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.. سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة”.
ولم يكشف نادي ريال مدريد في بيانه عن المدة التي سيغيبها تيبو كورتوا عن الملاعب، ولكن يتوقع أن تمتد لمدة 8 أشهر، على أن يُشارك الحارس الأوكراني لونين مع الفريق في الجولات الأولى من الدوري الإسباني الممتاز.
وقد تتجه إدارة نادي ريال مدريد، للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد إصابة كورتوا، حيث يُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مشواره في الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإسباني، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس.