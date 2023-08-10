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سيخضع لعملية جراحية قريبًا

الرباط الصليبي يُبعد تيبو كورتوا عن الريال

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
الرباط الصليبي يُبعد تيبو كورتوا عن الريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، عن إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

إصابة تيبو كورتوا بالرباط الصليبي

وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقع الإلكتروني الرسمي: “بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.. سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة”.

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تيبو كورتوا
كورتوا – المصدر @marca

ولم يكشف نادي ريال مدريد في بيانه عن المدة التي سيغيبها تيبو كورتوا عن الملاعب، ولكن يتوقع أن تمتد لمدة 8 أشهر، على أن يُشارك الحارس الأوكراني لونين مع الفريق في الجولات الأولى من الدوري الإسباني الممتاز.

وقد تتجه إدارة نادي ريال مدريد، للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد إصابة كورتوا، حيث يُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم.

كورتوا
كورتوا – المصدر @realmadrid

ريال مدريد يُلاقي أتلتيك بلباو

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مشواره في الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإسباني، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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