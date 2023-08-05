الرجاء المغربي يواجه النصر والشباب يلاقي الوحدة الإماراتي غدًا

تُختتم منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، غدًا الأحد، بمباراتين؛ تجمع الأولى بين الرجاء المغربي والنصر السعودي، والثانية بين فريقي الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.

وفي ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، يلتقي الرجاء مع النصر في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل الرجاء مُتصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ليُلاقي النصر وصيف المجموعة الثالثة بـ5 نقاط من فوز وتعادلين.

وفي مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، يلتقي الشباب مع الوحدة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل الشباب مُتصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ليُلاقي الوحدة وصيف المجموعة الرابعة بـ6 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة.

المؤتمرات الصحفية للمدربين

عُقدت اليوم السبت، المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدربي الشباب السعودي والوحدة الإماراتي والرجاء المغربي والنصر السعودي، للحديث عن آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمباراتي يوم الأحد في ختام دور الثمانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

قال مارسيل كايزر مدرب الشباب: “أعرف فريق الوحدة جيداً قبل مواجهتنا غدًا بـ كأس الملك سلمان للأندية، إنه يمتلك لاعبين أجانب مميزين، ويقدم مستويات رائعة في كرة القدم، نحتاج لأن نكون أكثر تطوراً خلال المباريات المقبلة، لقاءات الأدوار الإقصائية لا تقبل أي خيار آخر سوى الفوز، ولا تمنحك أي فرصة للتعويض عكس دور ا

وأضاف: “صحيح أنني لم أتولَ المهمة منذ فترة طويلة، لكن فريق الشباب يمتلك لاعبين جيدين وقادرين على التطور بشكل سريع، نحتاج إلى التسجيل والفاعلية على المرمى بشكل أكبر، وكان الأهم هو تحقيق الفوز في آخر مباراتين تحديدًا للتأهل إلى ربع النهائي، صنعنا العديد من الفرص في المباراة الأخيرة بعكس لقاء الزمالك، وهو أمر يعكس مدى تطور الفريق، لكننا نعاني من إهدار تلك الفرص أمام المرمى”.

وقال حسين القحطاني لاعب الشباب: “فريق الوحدة جاهز ويقدم مستويات رائعة، نعاني من بعض السلبيات لكننا نعمل عليها بكل جدية مع المدرب خلال الوقت الراهن، وتأهلنا متصدرين لأقوى مجموعة في البطولة”.

الوحدة في كأس الملك سلمان

وشدد بيتسو موسيماني مدرب الوحدة بقوله: “المباراة ستكون مختلفة عن مرحلة المجموعات بـ كأس الملك سلمان للأندية، هذه المرة لا بديل عن الفوز خلال الـ90 دقيقة، وبالتالي علينا الانتصار إذا ما أردنا الاستمرار في البطولة، سنواجه فريقًا قويًا من الدوري السعودي، يمتلك لاعبين أكفاء ومدربًا رائعًا، سيكون لقاءً مميزًا بالنسبة لنا، الضغط يقع على الشباب وليس علينا، إذا فزنا سيكون الأمر جيدًا، وإذا خسرنا فلن نواجه أي أزمة”.

وأضاف: “لسنا مرشحين للفوز بلقب كأس الملك سلمان للأندية، خاصة أننا نواجه العديد من الفرق القوية والكبيرة، كنت أعلم أن المهمة صعبة للغاية في سبيل التأهل إلى دور الثمانية، ولكنها تحققت على أية حال، وكان الأمر رائعًا، الدوري السعودي حاليًا يضم مجموعة من أفضل اللاعبين والمدربين على مستوى العالم، لكن فرقه أيضًا تأهلت بصعوبة إلى الدور التالي، الجميع قاتل حتى الرمق الأخير في كل مباراة؛ الهلال والاتحاد والنصر والشباب، وسنقاتل في المباراة المقبلة وسنخلق صعوبات للفريق المنافس وبالتالي لن تكون مهمته سهلة”.

وأوضح علاء الدين زهير لاعب الوحدة بقوله: “قمنا بالاستعداد للمباراة بشكل جيد، سنواجه منافسًا قويًا مثل الشباب، والمباريات من الآن ستكون مختلفة عن المجموعات، وعلينا تنفيذ تعليمات المدرب بالشكل الأمثل”.

من جانبه، قال لويس كاسترو مدرب النصر إنه يأمل أن يقدم لاعبوه مستويات متميزة والظهور بروح عالية خلال المباراة، لافتًا إلى أنه شاهد عدة مباريات لفريق الرجاء، وتعرف على نقاط القوة والضعف بين صفوفه.

وأضاف بقوله: “هدفنا دائمًا هو الوصول للمباراة النهائية، خاصة في هذه البطولة التي تشهد مستويات متميزة وجودة لاعبين عالية، صحيح أن الإجهاد بدأ يظهر على العديد من الفرق، لكن الهدف يبقى واحدًا في النهاية، فريقنا جاهز وفي حالة ممتازة، وندرك جيدًا المطلوب منا في المباراة أمام منافس يلعب بخطة دفاعية رائعة، ويمتلك لاعبين أكفاء على الأطراف، أتعهد للجماهير بأن نبذل أقصى ما لدينا أمام خصم قوي”.

وقال أندرسون تاليسكا لاعب النصر: “أتوقع أن تكون المباراة تنافسية وقوية للغاية، ولكن في كل الأحوال هدفنا الفوز ومواصلة المشوار نحو المباراة النهائية، نحن على أتم الاستعداد، ونأمل في التتويج بالألقاب في وجود مدرب رائع ولاعبين بأسماء كبيرة”.

في المقابل، قال جوزيف زينباور مدرب الرجاء: “إن المباراة ستكون صعبة علينا للغاية غدًا في كأس الملك سلمان للأندية أمام منافس يضم أسماء كبيرة ولاعبين بجودة عالية، سنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز والعبور إلى المربع الذهبي، خاصة أننا الآن نمتلك من الخبرات ما يؤهلنا لتحقيق الانتصار”.

وأضاف: “ستكون لدينا فرصة لتحقيق الفوز إذا لعبنا بروح الفريق الواحد، نُدرك جيدًا قيمة وقوة هذه البطولة، نحاول دراسة كل منافس بشكل جيد، شاهدت عددًا من مباريات النصر وأعرف أن مدربه ما زال يجري بعض التعديلات على التشكيل، وهو يمتلك لاعبين بقيمة سوقية عالية، وعلينا أن نقدم 100% من مستوانا إذا ما أردنا تحقيق الفوز”.

وقال محمد أزريدة لاعب الرجاء: “نحن على أتم الجاهزية لخوض المباراة، نحاول في كل لقاء أن نقدم أفضل ما لدينا، والهدف الآن هو العبور إلى الدور نصف النهائي، أي لاعب يتمنى اللعب أمام كريستيانو رونالدو، لكن النصر ليس رونالدو فقط، وإنما يحتوي على عدد كبير من اللاعبين المميزين”.