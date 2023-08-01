الرحال عبد العزيز وزوجته يجوبان السعودية على دراجة هوائية

بكل سعادة وحب، قرر الرحال عبدالعزيز أن يجوب السعودية بصحبة زوجته رشا وذلك على متن دراجة هوائية.

واستعرض تقرير لقناة “الإخبارية” في “برنامج اليوم”، رحلة الرحال عبدالعزيز، والتي بدأها بمدينة الطائف وتحديدًا مركز الهدا.

رحلة لمحافظات السعودية

وقالت الزوجة إنها كانت سعيدة باستقبال أهل الطائف عند وصولهما إلى الهدا، مشيرة إلى أن المدينة تتميز باعتدال المناخ في فصل الصيف.

لكن قال الرحال عبدالعزيز إن هناك منطقتين في الهدا والشفا حظيا بطقس بارد جدًا، حيث استمتعا بالأجواء هناك.

وعقب ذلك توجها إلى عدد من المحافظات ومنها ميسان وبني مالك التي تتميز بتراث عظيم.