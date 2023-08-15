الرحيل ينتظر ميشايل بعد مشادته مع محمد البريك

طالبت جماهير الهلال في وقت سابق من إدارة فهد بن نافل التفريط في اللاعب البرازيلي ميشايل وذلك بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.

وظهرت العصبية أمس على اللاعب البرازيلي حيث دخل في مشادة مع اللاعب محمد البريك وذلك خلال مباراة الهلال وأبها في الجولة الأولى من دوري روشن، مما أغضب الجماهير وجعلها تجدد مطالبها بالاستغناء عن اللاعب البرازيلي.

ميشايل غاضب

اللاعب البرازيلي بدا غاضبًا للغاية أثناء حديثه مع البريك حيث دفعه أكثر من مرة في اللقطة حتى وصل الأمر إلى الدفع بالأيدي بينهما.

ويلعب ميشايل مع الهلال منذ عام 2022 قادمًا من فريق فلامنجو البرازيلي.

يذكر أن الهلال كان أعلن أمس رحيل اللاعب البيروفي أندري كاريلو والمنضم حديثًا لصفوف نادي القادسية.

وقال النجم البيروفي في مقطع فيديو مسجل عبر حساب النادي في منصة “إكس”: “الوداع لم يسبق لي أن فعلت هذا الأمر من قبل ولم يسبق أن كان من نقاط قوتي”.

وأضاف: “بعد 5 سنوات أودع النادي وأودع الجماهير لكنني لن أودع السعودية، عشت لحظات حزينة وعشت أيضًا لحظات أخرى سعيدة بعد انضمامي لـ الهلال لكن شكرًا للجميع، لقد تمت معاملتي بأفضل طريقة، شكرًا للإدارة وللاعبين وللموظفين، سأغادر وأنا مشجع هلالي، وسأكون دائمًا جزءًا منكم”.