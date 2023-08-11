Icon

الرطيان: لا تلقبوني بـ الدكتور فأنا لم أكمل الثانوية العامة Icon انطلاقة دوري روشن تجذب أنظار العالم إلى جدة اليوم Icon تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا Icon زي عامل النظافة في دبي يثير الجدل Icon محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي Icon الأرصاد تحذر : أمطار غزيرة ورياح نشطة على جازان Icon أبرز أرقام روجر إيبانيز قبل الانتقال للأهلي Icon الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على عسير وجازان والباحة Icon محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحزم Icon واشنطن تدعم إكواس بشأن النيجر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أشار إلى أن مرضه منعه من التعليم الرسمي

الرطيان: لا تلقبوني بـ الدكتور فأنا لم أكمل الثانوية العامة

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
الرطيان: لا تلقبوني بـ الدكتور فأنا لم أكمل الثانوية العامة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فجر الكاتب محمد الرطيان مفاجأة صادمة لمتابعيه، بأنه لا يحمل أي شهادة جامعية أو مؤهل دراسي في حياته.

قد يهمّك أيضاً
ماني يعانق هندرسون قبل حفل دوري روشن

ماني يعانق هندرسون قبل حفل دوري روشن

فرانك كيسيه ينضم للأهلي رسميًّا

فرانك كيسيه ينضم للأهلي رسميًّا

المؤهلات التعليمية

وقال الرطيان في منشور عبر منصة إكس، يكرمني بعض المتابعين بمخاطبتي بـ الدكتور والحقيقة: أنا لا أحمل شهادة الدكتوراه، ولا الماجستير، ولا البكالوريوس، ولا حتى الثانوية العامة، ولم أدخل أي جامعة في حياتي.. حتى كزائر، بصدق.. أنا لا أمزح.

وأضاف: سألني أحدهم: هل ندمت لأن مرضك، وظروف طفولتك.. منعتك من إكمال تعليمك؟ قلت: لا.. أحمد الله لأنني نجوت من التعليم الرسمي!

تفاعل واسع

في المقابل، تفاعل عدد من المتابعين عبر منصة إكس مع الرطيان، حيث قالت إحدى السيدات من حساب يدعى دلع المفتي: أنت عندك بكالوريوس في الحياة وماجستير في المحبة ودكتوراه في الأخلاق.. ألا يكفي؟، ليعلق عليها الرطبان، يكفي ورب الكعبة يا سيدتي.

ومحمد الرطيان، أديب وصحفي سعودي، كتب في عدة مطبوعات، حيث بدأ النشر في عام 1992 م في الصحافة السعودية والخليجية وعمل في الصحافة لفترة قصيرة، عبر مجلتي فواصل وقطوف، ونال ثقة الكثير من القراء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يراقب نيكولاس بيبي
الرياضة

الهلال يراقب نيكولاس بيبي

الرياضة
قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا
العالم

قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

العالم
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي...

السعودية اليوم
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
السعودية اليوم

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب...

السعودية اليوم
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
العالم

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص...

العالم
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
السعودية اليوم

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة...

السعودية اليوم
خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي
الرياضة

خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان...

الرياضة
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
العالم

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

العالم