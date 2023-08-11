الرطيان: لا تلقبوني بـ الدكتور فأنا لم أكمل الثانوية العامة

فجر الكاتب محمد الرطيان مفاجأة صادمة لمتابعيه، بأنه لا يحمل أي شهادة جامعية أو مؤهل دراسي في حياته.

المؤهلات التعليمية

وقال الرطيان في منشور عبر منصة إكس، يكرمني بعض المتابعين بمخاطبتي بـ الدكتور والحقيقة: أنا لا أحمل شهادة الدكتوراه، ولا الماجستير، ولا البكالوريوس، ولا حتى الثانوية العامة، ولم أدخل أي جامعة في حياتي.. حتى كزائر، بصدق.. أنا لا أمزح.

وأضاف: سألني أحدهم: هل ندمت لأن مرضك، وظروف طفولتك.. منعتك من إكمال تعليمك؟ قلت: لا.. أحمد الله لأنني نجوت من التعليم الرسمي!

تفاعل واسع

في المقابل، تفاعل عدد من المتابعين عبر منصة إكس مع الرطيان، حيث قالت إحدى السيدات من حساب يدعى دلع المفتي: أنت عندك بكالوريوس في الحياة وماجستير في المحبة ودكتوراه في الأخلاق.. ألا يكفي؟، ليعلق عليها الرطبان، يكفي ورب الكعبة يا سيدتي.

ومحمد الرطيان، أديب وصحفي سعودي، كتب في عدة مطبوعات، حيث بدأ النشر في عام 1992 م في الصحافة السعودية والخليجية وعمل في الصحافة لفترة قصيرة، عبر مجلتي فواصل وقطوف، ونال ثقة الكثير من القراء.