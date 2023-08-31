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مؤكدًا أنه بديل ليوسف النصيري

الركراكي: أطمح أن يُقدم حمدالله الأفضل مع المنتخب المغربي

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
الركراكي: أطمح أن يُقدم حمدالله الأفضل مع المنتخب المغربي
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المدير الفني وليد الركراكي عن تمنياته بتقديم مهاجم فريق الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله مستوى أفضل مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

الركراكي يُعلق على مستوى حمدالله

وتحدث الركراكي عن تراجع مستوى حمدالله مع المنتخب المغربي مقارنة بما يُقدمه مع الاتحاد، قائلًا: “هذا الوضع لست مسؤولًا عنه، أرقامه محترمة مع ناديه، لكنه لم يقدم المنتظر منه معنا، وأطمح في أن يقدم الأفضل”.

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عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @ittihad

وأضاف: “حمدالله يعلم أنه احتياطي ليوسف النصيري، هذه الأمور واضحة، وقلتها من قبل، متى تواجد في قائمة الأسود فلأنه اختياري ومتى تغيب فلأنه أيضًا اختياري، ولن أسمح بالقول إن اللاعب يُفرض علي من أحد”.

وتواجد عبدالرزاق في قائمة المنتخب المغربي لمواجهتي ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وبوركينا فاسو وديًا، يومي 9 و12 سبتمبر، رغم تعرضه لانتقادات من الجماهير، لعدم ظهوره بالمستوى المتوقع مع أسود الأطلس.

بلجيكا ضد المغرب - حمدالله - المغرب ضد كرواتيا
المهاجم المغربي

قائمة المنتخب المغربي

وجاءت قائمة المنتخب المغربي، كالتالي؛ ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنبعيد، يوسف المطيع، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، غانم سايس، جواد الياميق، يونس عبد الحميد، يحيى عطية الله وعبد الكبير عبقار.

كما ضمت؛ أمير ريتشاردسون، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، بلال الخنوس، بنيامين بوشواري، سليم أملاح، أمين حارث، زكرياء أبو خلال، عبدالصمد الزلزولي، إسماعيل صيباري، أمين عدلي، وليد شديرة، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، عبدالرزاق حمدالله وإبراهيم صلاح.

قائمة منتخب المغرب
قائمة المنتخب- المصدر @EnMaroc

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