الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/ س

كشف المركز الوطني للأرصاد، أن الرياح الهابطة التي تأثرت بها العاصمة المقدسة أمس تجاوزت سرعتها 80كم/ س.

كما لفت مركز الأرصاد في منشور عبر منصة إكس، إلى أن الكعكية تسجل أعلى كمية أمطار بمقدار 45 ملم، بينما تبقى فرص الأمطار متوسطة في مجملها.

أمطار غزيرة

وهطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.