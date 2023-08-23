زوجة نيمار: السعوديون رائعون ومهذبون مكسيكية تحول شقتها إلى مستشفى للطيور المصابة الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/ س أدوية بين أيدينا تعالج الشيخوخة دون أن نشعر القبص على عدد من مروجي المخدرات في السعودية تراجع مخزونات النفط الأمريكية 2.42 مليون برميل مجهول يتسلق المعرض الوطني في بريطانيا والشرطة تطوق المكان ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط ترقب للفائدة الألعاب الناريّة تُضيء سماء أبها احتفالًا بصيف عسير متهمان بالتلاعب بنتيجة الانتخابات سلّما نفسيهما لسلطات جورجيا
كشف المركز الوطني للأرصاد، أن الرياح الهابطة التي تأثرت بها العاصمة المقدسة أمس تجاوزت سرعتها 80كم/ س.
كما لفت مركز الأرصاد في منشور عبر منصة إكس، إلى أن الكعكية تسجل أعلى كمية أمطار بمقدار 45 ملم، بينما تبقى فرص الأمطار متوسطة في مجملها.
وهطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.