الرياض أكثر المناطق إصابة بالسرطانات في السعودية

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كشف المختص في أمراض السرطان الدكتور علي الزهراني، أن إصابات السرطانات بشكل إجمالي، أعلى في الرياض من الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.
وقال الزهراني خلال ظهوره على قناة العربية: سرطان الثدي تحديدًا أعلى في المنطقة الشرقية عن الرياض، ويرجع هذا لعدة عوامل بيئية وثقافية، مثل تقبل بعض الفئات العمرية للفحص المبكر.
وأشار إلى أنه يوجد فروقات واضحة بين المناطق، فإصابات سرطان الفم هي الأعلى في جازان، وسرطان المثانة البولية في منطقة تبوك مثلًا أعلى من مناطق أخرى.
#نشرة_الرابعة | المختص في أمراض السرطان د.علي الزهراني: إصابات سرطان الفم هي الأعلى في جازان والمثانة في الشمال فيما يشكل سرطان الثدي الأعلى تسجيلا في المنطقة الشرقية pic.twitter.com/tis0QVYR7S
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 22, 2023