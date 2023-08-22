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سرطان الفم الأعلى في جازان

الرياض أكثر المناطق إصابة بالسرطانات في السعودية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
الرياض أكثر المناطق إصابة بالسرطانات في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المختص في أمراض السرطان الدكتور علي الزهراني، أن إصابات السرطانات بشكل إجمالي، أعلى في الرياض من الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

سرطان الثدي

وقال الزهراني خلال ظهوره على قناة العربية: سرطان الثدي تحديدًا أعلى في المنطقة الشرقية عن الرياض، ويرجع هذا لعدة عوامل بيئية وثقافية، مثل تقبل بعض الفئات العمرية للفحص المبكر.

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سرطان الفم

وأشار إلى أنه يوجد فروقات واضحة بين المناطق، فإصابات سرطان الفم هي الأعلى في جازان، وسرطان المثانة البولية في منطقة تبوك مثلًا أعلى من مناطق أخرى.

 

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