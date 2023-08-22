الرياض أكثر المناطق إصابة بالسرطانات في السعودية

كشف المختص في أمراض السرطان الدكتور علي الزهراني، أن إصابات السرطانات بشكل إجمالي، أعلى في الرياض من الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

سرطان الثدي

وقال الزهراني خلال ظهوره على قناة العربية: سرطان الثدي تحديدًا أعلى في المنطقة الشرقية عن الرياض، ويرجع هذا لعدة عوامل بيئية وثقافية، مثل تقبل بعض الفئات العمرية للفحص المبكر.

سرطان الفم

وأشار إلى أنه يوجد فروقات واضحة بين المناطق، فإصابات سرطان الفم هي الأعلى في جازان، وسرطان المثانة البولية في منطقة تبوك مثلًا أعلى من مناطق أخرى.