الرياض تكمل استعداداتها لاستضافة بطولة رفع الأثقال العالمية

بدأ العد التنازلي لتنظيم بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م، عندما تستضيف العاصمة السعودية الرياض وتحديداً في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي خلال الفترة من 3 – 17 سبتمبر 2023م، أكثر من 2500 رياضي ورياضية ما بين لاعبين وكوادر فنية وإدارية يمثلون أكثر من 170 دولة من مختلف دول العالم.

تنظيم وإنجاح البطولة

ومنحت اللجنة العليا، العاملين جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى رأسها وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بتنظيم التظاهرة العالمية وجلب أفضل المعدات الرياضية، والعمل على إيجاد البيئة المواتية وتوفير أفضل الظروف الملائمة لتنظيم وإنجاح البطولة، من كافة النواحي التنظيمية .

دعم رؤية 2030

وجاءت استضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال لتشكل داعماً لرؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي ، مستلهمة مسارات تحقيق هذه الرؤية من خلال تأهيل الكوادر البشرية وتسخير التقنية لضمان استضافة ناجحة.

وتعد هذه البطولة أكبر بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تأسيسه عام 1905م، وأول بطولة في تاريخ اللعبة تكون المشاركة فيها إجبارية، كونها أهم المحطات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 حيث أن عدم المشاركة فيها تعني عدم التواجد نهائياً في الأولمبياد الباريسي المقبل.